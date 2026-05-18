Через три тижні після третіх пологів: Сієнна Міллер прийшла на популярне шоу

У грудні 2025-го стало відомо, що акторка Сієнна Міллер знову вагітна. Про свій цікавий стан вона заявила на фотоколі церемонії Pandora Fashion Awards 2025, вийшовши до фотографів в абсолютно прозорій сукні від Givenchy, створеній дизайнеркою Сарою Бертон для колекції весна-літо 2026.

І ось нещодавно вона підтвердила народження третьої дитини в ексклюзивному інтерв’ю E! News. Однак Міллер не розкрила ні статі, ні імені дитини.

Судячи з усього, відновлення після пологів проходить успішно, адже актриса вже встигла вийти у світ — вона прийшла на «Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном».

Для свого першого після пологів виходу у світ Сієнна обрала атласну апельсинову сукню на тонких бретельках, яку доповнила білими човниками на підборах. Волосся акторки було покладене в легкі локони, а на обличчі — природний макіяж.

Зазначимо, зараз Міллер зайнята промокампанією фільму «Джек Раян: Примарна війна», в якому вона зіграла одну з ролей.

Нагадаємо, батько третьої дитини Сієнни Міллер — актор Олі Грін, який на 14 років молодший за акторку. Вони разом із 2022 року, і це вже друга їхня спільна дитина: вони виховують доньку, яка народилася у грудні 2023 року. Сієнна також має старшу доньку Марлоу від попередніх стосунків з актором Томом Старріджем.

