Чергова "гола" сукня: Лотті Мосс у невдалому вбранні на вечірці

Поєднання подібних аксесуарів та прозорої сукні надали образу зайву сексуальність.

Молодша сестра супермоделі Кейт Мосс, 23-річна Лотті, потрапила під приціл папараці, коли йшла на чергову вечірку в Лондоні. Дівчина — шанувальниця відвертих вбрань, і цього разу вона теж обрала досить сміливу, але не дуже вдалу неонову мінісукню.

Лотті Мосс / Getty Images

Річ у тіму, що вбрання було напівпрозорим і чудово демонструвало всі пікантні місця моделі. Під сукню вона одягла бужеву білизну, а також доповнила лук чорними ботфортами та маленькою сумкою.

Лотті Мосс / Getty Images

Читайте також:

Відверті виходи Лотті Мосс (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання