Чергова перемога Джонні: адвокати Деппа досягли мирової угоди за новим позовом

У середині червня ми розповідали, що на Джонні Деппа подали черговий позов до суду, а його адвокатесса Камілла Васкес знову готувалася захищати зіркового клієнта.

Позов був порушений проти Деппа партнером фільму "Місто брехні" Греггом "Роккі" Бруксом. На Деппа подали до суду за те, що він "зловмисно і насильно" двічі вдарив Брукса кулаком по ребрах 2017 року під час знімань кримінальної драми, після чого заявив, що заплатить Бруксу 100 тисяч доларів, якщо він ударить актора по обличчю.

Камілла Васкес та Джонні Депп / Фото: Getty Images

І ось видання Daily Mail повідомляє, що Джонні Депп досяг мирової угоди за цим позовом. 59-річний актор уклав юридичну угоду з Грегом "Роккі" Бруксом у понеділок, повідомляє The Hollywood Reporter.

Джонні Депп у юридичній угоді погодився виконати мирову угоду до кінця серпня, згідно з судовими документами, оскільки судовий розгляд у справі мав розпочатися пізніше у липні.

Деталі мирової угоди не були розкриті в судових документах і справа рухатиметься вперед, якщо Депп не виконає умов угоди.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Брукс спочатку подав позов проти Деппа 2018 року, стверджуючи, що актор у квітні 2017 року двічі вдарив його кулаком у живіт, накричав на нього та закликав його вдарити його у відповідь, запропонувавши 100 000 доларів. Брукс стверджував, що Депп вживав алкоголь та наркотики на зныманнях фільму. Депп ці звинувачення відкинув.

Емма Данофф, яка працювала над сценарієм у "Місті брехні", заявила суду, що заява Брукса не відповідає дійсності. Данофф сказала, що бачила, як Брукс використовувала расові епітети на адресу чорношкірої безпритульної жінки під час знімань, і Депп відреагував на це, підійшов до Брукса, щоб заступитися за жінку. Про це пані Данофф повідомила у судовій заяві. За її словами, тоді Джонні Депп сказав містеру Бруксу: "Ви не можете так з нею розмовляти. Ви думаєте, що вона щось менше, ніж ви? Ким ви вважаєте себе? Як ви смієте?".

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Емма Данофф також заявила, що має фотодоказ того, що Депп не бив Брукса.

Нагадаємо, раніше Джонні Депп виграв справу проти колишньої дружини Ембер Герд, а вона подала новий позов.

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