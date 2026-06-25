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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Червона доріжка ще такого не бачила: Зендея вийшла у футболці за майже 35 доларів

На паризькому фотоколі до фільму «Людини-павук: Абсолютно вий день» акторка показала, чому вона заслуговує уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Актори Зендея і Том Голланд продовжують свій промотур до фільму, а їхньою новою зупинкою став Париж, де вони з’явилися на спеціальному рекламному заході. Зендея мала того дня надзвичайний вигляд у зовсім нестандартному вбранні, адже обрала не вишукану сукню, а чорну футболку з принтом.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Вона обрала футболку оверсайз з яскравим графічним принтом Людини-павука, одягнувши її як мінісукню, яка підкреслювала її довгі ноги. Доповнили лук білі туфлі на високих підборах, які також видовжили силует, а діамантові сережки надали вбранню трохи гламуру і продемонстрували, що перед нами голлівудська зірка.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Стиліст Зендеї Лоу Роуч опублікував в Instagram Stories скриншот покупки на eBay із підписом: «Стиль не обов’язково має бути дорогим». Реальна вартість футболки становила лише 34,99 долара.

/ © Getty Images

© Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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