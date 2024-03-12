Червона лампа та червоне вино: Вікторія Бекхем показала, як лікує перелом на нозі

49-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем нещодавно внаслідок нещасного випадку в спортзалі зламала ногу. А наприкінці показу в межах Паризького тижня моди нової колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 свого однойменного бренду навіть вийшла на подіум на двох милицях.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Але Віккі не сумує і у своєму Instagram показала, як лікує свою ногу. Бекхем обрала нетрадиційні методи лікування. Вона позувала з келихом червоного вина, а її нога перебувала під червоною лампою – світлу такого спектру приписують лікувальні властивості: зняття болю, розслаблення м'язів та покращення кровообігу. Не знаємо, як лампа, але келих вина точно зменшить стрес і покращить настрій Бекхем.

Вікторія Бекхем показала, як лікує перелом на нозі / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

А на наступному фото зірка вже позувала у спортзалі під час розтяжки, а на нозі досі був ортез – Вікторії зовсім не сидиться на місці.

Вікторія Бекхем показала, як лікує перелом на нозі / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, підтримати Вікторію Бекхем на показі її бренду прийшла її родина – сини, чоловік та донька Харпер. Також у першому ряду на показі сиділа Нікола Пельтц.

Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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