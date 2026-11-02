Червона Шапочка та Сірий Вовк: Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо в костюмах прийшли на вечірку

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

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Італійська модель Вітторія Черетті та голлівудський актор Леонардо Ді Капріо здивували незвичайними парними костюмами на Геловін. Зіркова пара перевтілилася в героїв відомої казки «Червона Шапочка»: 28-річна модель стала головною героїнею історії, а 51-річний актор втілив образ Сірого Вовка.

Пара відвідала зіркову вечірку, яку Кендалл Дженнер влаштувала на честь Геловіну в клубі Bar Marmont у Західному Голлівуді.

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Для святкового образу Вітторія обрала червону накидку з капюшоном, одягла білу блузу з об’ємними рукавами, чорний корсет і червону мініспідницю. Образ модель доповнила чорними панчохами з бантиками та солом’яним кошиком.

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Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Леонардо Ді Капріо підійшов до вибору костюма не так ретельно. Актор віддав перевагу звичному темному одягу та чорній бейсболці, до якої зверху була прикріплена маска вовка з великими іклами. Фото актора можна побачити тут.

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцевих журналів та у рекламі відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чутки про їхній роман.

Нагадаємо, раніше Вітторію Черетті і Леонардо Ді Капріо помітили папараці, але не разом.

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