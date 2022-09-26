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Червона сукня і кукурудзяний лабіринт: співачка AIDA презентувала кліп на ліричний трек

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Червона сукня і кукурудзяний лабіринт: співачка AIDA презентувала кліп на ліричний трек

Артистка випустила відеороботу на чуттєву пісню.

Співачка AIDA презентувала нову ліричну пісню "Ліхтар" та кліп на неї. Його автором виступив молодий український режисер Тарас Труба.

Відеоробота має загадковий сюжет, де героїня розривається поміж реальністю та ілюзією сну, шукаючи свого коханого.

"Композиція "Ліхтар" для мене є дуже особливою та особистою. Це переживання, досвід важких стосунків, через які я пройшла", - зізналася артистка.

Знімання кліпу відбувалися у Варшаві, а також у кукурудзяному лабіринті у містечку біля польської столиці.

Всі зібрані кошти від прослуховування та переглядів пісні "Ліхтар", а також інших композицій артистки, перераховуються на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, AIDA раніше випустила стильну попкомпозицію під назвою "Нікотин".

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