Червона сукня на червону доріжку: 71-річна Джейн Сеймур на прем'єрі фільму

Прем'єра фільму відбулася у Сіднеї, Австралія.

71-річна акторка Джейн Сеймур, яка колись прославилася роллю у фільмі 1973 року про Джеймса Бонда "Живи та дай померти", сяяла вчора на червоній доріжці. Знаменитість завітала на прем'єру фільму "Вибір Рубі", в якому виконала головну роль.

Джейн обрала для свого виходу однотонну червону сукню на одне плече з високим розрізом та довгим шлейфом. Цей розкішний образ доповнили лише кольє на шиї, діамантовий браслет на руці, макіяж та туфлі з відкритим мисом. Волосся Сеймур просто розпустила.

Джейн Сеймур / Getty Images

Фільм розповість про дівчинку-підлітка, яка змушена ділити спальню зі своєю бабусею, яка страждає на недоумство. Поступово у її відношенні до бабусі ненависть змінюється любов'ю, коли вона більше дізнається про деякі сімейні таємниці.

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