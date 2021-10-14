Червона сукня на червону доріжку: Нікі Гілтон з'явилася на заході у Нью-Йорку

Цього разу вона вибрала однотонну сукню з акцентом.

Часто модні експерти стверджують, що червона сукня на червоній доріжці — моветон. Але ось світська левиця і модниця Нікі Гілтон-Ротшильд знову довела, що це не так. Зірка з'явилася вчора на щорічному галаконцерті Fashion Group International "Ніч зірок" в червоному довгому вбранні.

Однотонний лук був приталений і мав довгі рукави, але попри на свою простоту була у нього одна цікава деталь — фігурний виріз на декольте, який відкрив ключиці Ніки. Образ Гілтон доповнила сережками-ланцюжками, макіяжем і лаконічною зачіскою-хвостом.

Нікі Гілтон / Associated Press

Компанію на заході знаменитості склала її мама — Кеті Гілтон, яка була одягнена не менш ефектно, ніж її дочка. 62-річна бізнеследі одягла рожеву сукню з накидкою, яку доповнила червоними сатиновими туфлями і улюбленою сумкою з квіткою від Oscar de la Renta. До речі, якось цю ж сумку вона позичала Нікі для світського виходу.

Нікі та Кеті Гілтон / Associated Press

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Стиль Нікі Гілтон (21 фото)

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