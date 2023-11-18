Червоний — хіт сезону: зіркові красуні у вбранні одного кольору на церемонії Latin Grammy Awards

В Іспанії відбулася церемонія вручення Latin Grammy Awards – музичної премії Латиноамериканської академії мистецтва та науки звукозапису.
Попри на виступи знаменитостей та безліч яскравих моментів цього заходу, особливу увагу привернуло те, що дуже багато гостей з'явилися на червоній доріжці у червоних сукнях.
Ми зібрали 10 найцікавіших образів у цьому популярному відтінку, які знаменитості продемонстрували на 24-й церемонії.
Аніта
Ефектна красуня одягла сукню від Dsquared2, яку доповнила чорними босоніжками на шнурівці. Її вбрання мало багато вирізів на талії і розріз на спідниці.
Гоакіна
Співачка одягла сукню від бренду KRIADO з мереживом та мініспідницею.
Нікі Ніколь
Аргентинська співачка продемонструвала образ від Atsuko Kudo Couture Latex Design – латексну сукню зі шлейфом.
Пас Вега
Іспанська кіноактриса вдягла гламурний костюм від Pedro del Hierro.
Тетяна Еспіноса
Гість заходу одягла сукню з одним рукавом та мереживом.
Наті Пелусо
Аргентинська виконавиця одягла сукню Balenciaga з драпуванням та вирізами на талії. Нещодавно в такій же сукні Кім Кардашян відсвяткувала свій день народження у ресторані.
Джессіка Родрігес
Інфлюенсерка одягла обтисле вбрання від бренду valco з довгими рукавами та вирізами.
Ньєвес Альварес
Іспанська модель одягла сексуальне боді з торочкою та кетсьютом. Вбрання було від бренду Jose Luis Diaz Magía.
Пітті та Бела Бернад
Учасниці гурту MËSTIZA - Пітті та Бели Бернад - з'явилися у сукнях від Magda Butrym.
Лілі Естефан
Кубино-американська модель та телеведуча продемонструвала мереживну сукню з відкритими плечима від DISEÑADORA.
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