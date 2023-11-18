Червоний — хіт сезону: зіркові красуні у вбранні одного кольору на церемонії Latin Grammy Awards

В Іспанії відбулася церемонія вручення Latin Grammy Awards – музичної премії Латиноамериканської академії мистецтва та науки звукозапису.

Попри на виступи знаменитостей та безліч яскравих моментів цього заходу, особливу увагу привернуло те, що дуже багато гостей з'явилися на червоній доріжці у червоних сукнях.

Ми зібрали 10 найцікавіших образів у цьому популярному відтінку, які знаменитості продемонстрували на 24-й церемонії.

Аніта

Ефектна красуня одягла сукню від Dsquared2, яку доповнила чорними босоніжками на шнурівці. Її вбрання мало багато вирізів на талії і розріз на спідниці.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Гоакіна

Співачка одягла сукню від бренду KRIADO з мереживом та мініспідницею.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Нікі Ніколь

Аргентинська співачка продемонструвала образ від Atsuko Kudo Couture Latex Design – латексну сукню зі шлейфом.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Пас Вега

Іспанська кіноактриса вдягла гламурний костюм від Pedro del Hierro.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Тетяна Еспіноса

Гість заходу одягла сукню з одним рукавом та мереживом.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Наті Пелусо

Аргентинська виконавиця одягла сукню Balenciaga з драпуванням та вирізами на талії. Нещодавно в такій же сукні Кім Кардашян відсвяткувала свій день народження у ресторані.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Джессіка Родрігес

Інфлюенсерка одягла обтисле вбрання від бренду valco з довгими рукавами та вирізами.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Ньєвес Альварес

Іспанська модель одягла сексуальне боді з торочкою та кетсьютом. Вбрання було від бренду Jose Luis Diaz Magía.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Пітті та Бела Бернад

Учасниці гурту MËSTIZA - Пітті та Бели Бернад - з'явилися у сукнях від Magda Butrym.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Лілі Естефан

Кубино-американська модель та телеведуча продемонструвала мереживну сукню з відкритими плечима від DISEÑADORA.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

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