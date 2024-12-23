Червоний костюм, прозора сорочка і шкіряні штани: стильні луки Макса Барських на концерті у Палаці спорту

Артист вже втретє виступив у Палаці спорту з концертом, присвяченим його першому українськомовному альбому.

Макс Барських із аншлагом виступив із шоу "Різдвяний Зорепад", яке для нього стало вже третім у Палаці спорту. Концерт був присвячений його першому українськомовному альбому.

Макс Барських/Пресслужба

Артист виконав свої хіти: "Тумани", "Береги", "Танцювати, "Не плач", "Ритми", "В твоїх очах", "Нове життя", "Замало", "Все можливо" та інші.

Під час шоу Макс продемонстрував 6 стильних луків.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Він постав в образі сучасного святого Миколая – у червоному костюмі, який складався з піджака оверсайз і широких штанів, та червоній прозорій сороці з цікавою довгою червоною краваткою.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Барських мав сексуальний вигляд у темній прозорій сорочці на блискавці і шкіряних лакованих штанях бордового кольору.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Елегантність та сексуальність Макс поєднав у своєму аутфіті за допомогою чорного оксамитового костюма, піджак якого одягнув на голе тіло.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Він похизувався татуюванням на грудях і накачаним пресом.

Макс Барських/Пресслужба

Співак постав у контрастному образі, який складався зі стильної білої сорочки з V-подібним вирізом і чорних широких штанів.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Потім Барських запалив у гламурному червоному костюмі, розшитому паєтками. Знову ж таки під піджаком на ньому нічого не було.

Макс Барських/Пресслужба

Потім верх артист змінив на білу майку. Взутий він був у туфлі кольору металік.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

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