Червоний купальник Памели Андерсон виставили в музеї: який зараз має вигляд культове вбрання

Вперше у цьому знаменитому червоному купальнику акторка з'явилася на екрані 1992 року.

Відверте червоне вбрання, яке носила героїня Памели Андерсон у серіалі "Рятувальники Малібу" — Сі Джей Паркер — виставили у музеї. Він став центральним експонатом виставки Splash! A century of Swimming and Style у Лондоні.

Це вбрання стало культовим і, можливо, навіть може претендувати на звання однієї з найвідоміших речей із фільмів та серіалів. Також купальник став тісно асоціюватись із Памелою Андерсон.

Червоний купальник Памели Андерсон / Фото: Associated Press

Червоний купальник Памели Андерсон / Фото: Associated Press

Червоний купальник Памели Андерсон / Фото: Associated Press

Відомо, що кожен червоний купальник для серіалу був скроєний по-різному, щоб підкреслювати особливості фігури акторки, яка його носила. У когось були вищі вирізи на ногах, у інших — глибше декольте. Купальники були натхненні тими, що носять справжні рятувальники на пляжах Південної Каліфорнії. Грег Бонанн, творець серіалу, залучив TYR, конкурентну компанію з виробництва купальників, для допомоги у розробленні дизайну. "Я хотів, щоб вони були справжніми та практичними і справді працювали в умовах прибою", — сказав Бонанн. Компанія створила червоний цільний купальник як шаблон, потім зняла мірки з кожної акторки, яка грає рятувальницю.

Памела Андерсон на зйомках серіалу "Рятувальники Малібу" / Фото: Getty Images

Потім костюми прикрасили офіційними нашивками "Рятувальників Малібу". "Червоний купальник не має абсолютно ніякого сенсу без нашивки на ньому", — сказав Бонанн.

Протягом багатьох років костюми "Рятувальників Малібу" зазнавали багатьох змін; Speed , JAG і Kiwi Swim зробили свій внесок у дизайн. Вирізи стали глибшими та з'явилися версії з блискавками спереду. "Ми дотримувалися автентичного стилю, але ми підправили його і зробили більш захопливим, ніж стандартний одяг рятувальника", — сказала Карен Брейверман Фріман, художниця костюмів для шоу.

"Рятувальники Малібу" / Фото: Getty Images

Серіал "Рятувальники Малібу" виходив понад десять років і відомий своїм великим акторським складом. Протягом усього періоду існування шоу актори поступово залишали його та паралельно вводилися нові персонажі. Памела знімалася у проєкті від 1992 до 1997 рік.

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