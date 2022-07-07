Червоний манікюр, лосини та високі платформи: стильний образ 73-річної Вери Вонг у Лондоні

Дизайнерка весільних суконь приєдналася до знаменитостей і членів королівських сімей під час 9-го дня тенісного чемпіонату Вімблдон.

Для популярного у Британії спортивного заходу Вера Вонг обрала лук у темних відтінках, але водночас залишилася вірною своєму улюбленому неординарному стилю. Вона поєднала чорні лосини, майку та блейзер. Доповнили образ темно-зелені туфлі на високій платформі, сонцезахисні окуляри та чорно-біла сумка Balenciaga. Єдиною яскравою плямою цього луку став червоний манікюр Вонг.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Взагалі Вера, попри солідний вік, зовсім не боїться експериментів у вбраннях, сміливо носить міні, високі підбори та обтислі речі. А нещодавно на одній з вечірок вона і зовсім позувала в рожевих мініспідниці та кроптопі.

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