Червоний їй дуже личить: Тільда Свінтон одягла обтислу сукню з безліччю складок

Нещодавно акторка Тільда Свінтон відсвяткувала своє 64-річчя — її день народження був 5 листопада. Вчора вона з'явилася на церемонії в Лос-Анджелесі з нагоди вручення премії Governors Awards.

Тільда Суінтон / Фото: Associated Press

Тільда одягла червону сукню від бренду Standing Ground дуже незвичайного дизайну. Річ у тому, що вбрання мало довгі рукави, невеликий шлейф і безліч складок. Спереду сукню прикрашали намистини, які створювали хитромудрий візерунок.

Доповнила вона свій лук туфлями на підборах та яскравим макіяжем. Волосся Тільди було укладено у високу зачіску, а брови вона освітлила, тому здавалося, що вони взагалі були відсутні на її обличчі.

Тільда Суінтон / Фото: Associated Press

Захід акторка відвідала з колежанкою з фільму "Кімната по сусідству" Джуліанною Мур та конорежисером Педро Альмодоваром. Мур була в чорній сукні від Proenza Schouler із колекції весна-літо 2025 із креативними рукавами.

Тільда Суінтон, Педро Альмодовар, Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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