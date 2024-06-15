Червоний їй личить: ефектна Вікторія Сільвштедт на відкриття кінофестивалю в Монако

Вона знову з'явилося сукні з "голими" вставками.

У Монте-Карло стартував 63-й телевізійний кінофестиваль. Однією з гостей цього заходу стала Вікторія Сільвстедт – шведська фотомодель, акторка, співачка та телеведуча.

Вона часта гостя подібних заходів, особливо в Монако та Франції. Щоразу Вікторія демонструє розкішні сукні від іменитих дизайнерів і цього разу вона надала перевагу червоному кольору, який їй дуже личив.

На 49-річній знаменитості була довга сукня з прозорими вставками зроблена з мереживної тканини та органзи. Вбрання гарно підкреслювало фігуру, а носила вона його в поєднанні із золотистими босоніжками та розкішними коштовностями. Традиційно Сільвштедт зробила улюблену об'ємну зачіску та яскравий макіяж.

Вікторія Сільвштедт у Монако / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що другого дня 77-го Каннського кінофестивалю "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці "голою" сукнею пурпурового кольору від бренду Ziad Nakad.

Вікторія Сільвстедт у Каннах / Фото: Getty Images

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