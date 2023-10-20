Червоний їй личить: Емілі Ратаковскі сфотографували папараці в Нью-Йорку

Це було справді осінній аутфіт, який варто взяти на озброєння.

Відома американська модель Емілі Ратаковскі стала мішенню для фотографів у Нью-Йорку на Мангеттені. Вона була одягнена у коротку сукню насиченого червоного кольору від бренду Loewe.

Вбрання було з теплого трикотажу, об'ємним з драпуванням спереду і V-подібним декольте, а доповнила вона його чоботами на підборах і невеликою квадратною сумкою.

Також Емілі розпустила волосся, в руці несла сонцезахисні окуляри, у вухах у неї були улюблені золоті сережки-кільця від бренду Jennifer Fisher.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Також вона поділилася кадром у Instagram. На фото Емілі була в цій же сукні і зі своїм псом на оклику Коломбо.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Читайте також:

Емілі Ратаковскі: стильні виходи та фото папараці (14 фото)