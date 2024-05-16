Червоний їй личить: красиву Ріанну помітили на вулиці в День матері з коханим

Пара мала стильний вигляд і йшла на захід, тримавшись за руки.

36-річна Ріанна помічена після вечора кіно зі своїм коханим ASAP Rocky у Трайбеку. Пару сфотографували у День матері 12 травня у Нью-Йорку, де вони зараз проводять час.

Співачка та підприємниця мала стильний та ефектний вигляд, вона одягла вбрання червоного кольору, яке включало спідницю від Jawara Alleyne з колекції весна-літо 2024, а також топ від Comme des Garcons із колекції осінь-зима 2003.

Доповнювали її лук чорні босоніжки від Amina Muaddi, високі прозорі рукавички Maison Margiela і клатч від Gucci. Особливу увагу в образі привернули прикраси, оскільки Ріанна також одягла гламурні окуляри від Chanel із кристалами, великі сережки та годинник із діамантами від Jacob & Co Custom.

Ріанна / Фото: Getty Images

Волосся Ріанна розпустила та зробила макіяж. Також під приціл фотографів потрапив і ASAP Rocky, але він одягнув синій кардиган та чорні штани.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ріанна та її коханий ASAP Rocky виховують двох синів, різниця у віці яких становить лише рік. У травні 2022 року співачка народила сина Різза, а в серпні 2023-го – Ріота. Виконавиця раніше ділилася, що мріє про велику родину, а ще хоче стати мамою доньки.

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