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- Шоу-бізнес
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Червоний колір їй личить: 79-річна Гелен Міррен з'явилася на VIP-заході в Лондоні
Образ вона доповнила аксесуаром, який також колись носила Гілларі Клінтон.
Британська акторка Гелен Міррен відвідала закритий VIP-показ бренду Cartier, який відбувся у Музеї Вікторії та Альберта Лондоні. Титулована зірка прийшла на цей захід хоч і в лаконічному луку, але яскравому.
Гелен одягла червону однотонну міді сукню з довгими рукавами, яку доповнила чорними аксесуарами — на плечі у неї висіла сумка на довгому ланцюжку, також вона була взута в замшеві чоботи на підборах. Образ акторки завершували двошарове намисто з перлів, макіяж та обруч на голові, який відповідав за кольором її вбранню.
Такі ж обручі у 90-х дуже любила і часто носила ще одна відома жінка — колишня перша леді США Гілларі Клінтон. Їх вона теж часто підбирала під колір суконь та костюмів.