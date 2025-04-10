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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Червоний колір їй личить: 79-річна Гелен Міррен з'явилася на VIP-заході в Лондоні

Образ вона доповнила аксесуаром, який також колись носила Гілларі Клінтон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Британська акторка Гелен Міррен відвідала закритий VIP-показ бренду Cartier, який відбувся у Музеї Вікторії та Альберта Лондоні. Титулована зірка прийшла на цей захід хоч і в лаконічному луку, але яскравому.

Гелен одягла червону однотонну міді сукню з довгими рукавами, яку доповнила чорними аксесуарами — на плечі у неї висіла сумка на довгому ланцюжку, також вона була взута в замшеві чоботи на підборах. Образ акторки завершували двошарове намисто з перлів, макіяж та обруч на голові, який відповідав за кольором її вбранню.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Такі ж обручі у 90-х дуже любила і часто носила ще одна відома жінка — колишня перша леді США Гілларі Клінтон. Їх вона теж часто підбирала під колір суконь та костюмів.

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гілларі Клінтон / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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