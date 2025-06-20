- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Червоний колір їй личить: Рейчел Броснаген на презентації нового "Супермена"
Акторка з'явиться у перезапуску культової франшизи.
Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснахен вирушила у подорож заради просування нового фільму «Супермен», у якому зіграла журналістку Лоїс Лейн. Перша зупинка зірки була у Філіппінах.
На сцену під час заходу Рейчел вийшла в розкішній і яскравій сукні від бренду Carolina Herrera з колекції 2025 року.
Образ вона доповнила романтичною зачіскою із заплетеним волоссям у колоски та прикрасами від David Yurman.
Супермена у перезапуску франшизи зіграє Девід Коренсвіт, який також вийшов на сцену. Актор був у костюмі в англійську клітинку, який доповнив краваткою у квітковий принт.
Також актори з’явилися на зустрічі із фанатами, які прийшли у костюмах Супермена. Рейчел для цього виходу на публіку одягла сукню від Miu Miu розшиту камінням.
А як знімали фільм «Супермен» у 1977 році у Нью-Йорку ми показували раніше. Під прицілом папараці тоді опинилися Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн.