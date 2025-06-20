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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Червоний колір їй личить: Рейчел Броснаген на презентації нового "Супермена"

Акторка з'явиться у перезапуску культової франшизи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Броснаген

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснахен вирушила у подорож заради просування нового фільму «Супермен», у якому зіграла журналістку Лоїс Лейн. Перша зупинка зірки була у Філіппінах.

На сцену під час заходу Рейчел вийшла в розкішній і яскравій сукні від бренду Carolina Herrera з колекції 2025 року.

Рейчел Броснаген / © Getty Images

Рейчел Броснаген / © Getty Images

Образ вона доповнила романтичною зачіскою із заплетеним волоссям у колоски та прикрасами від David Yurman.

Супермена у перезапуску франшизи зіграє Девід Коренсвіт, який також вийшов на сцену. Актор був у костюмі в англійську клітинку, який доповнив краваткою у квітковий принт.

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

Також актори з’явилися на зустрічі із фанатами, які прийшли у костюмах Супермена. Рейчел для цього виходу на публіку одягла сукню від Miu Miu розшиту камінням.

Рейчел Броснаген, Девід Коренсвіт і сценарист, режисер і продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

Рейчел Броснаген, Девід Коренсвіт і сценарист, режисер і продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

Рейчел Броснаген, Девід Коренсвіт і сценарист, режисер і продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

Рейчел Броснаген, Девід Коренсвіт і сценарист, режисер і продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

А як знімали фільм «Супермен» у 1977 році у Нью-Йорку ми показували раніше. Під прицілом папараці тоді опинилися Крістофер Рів у ролі Кларка Кента (Супермена) та Марго Кіддер у ролі Лоїс Лейн.

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