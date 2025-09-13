ТСН у соціальних мережах

Червоний їй личить: акторка Кеті Голмс відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку

Її яскравий одяг був витриманий в одному кольорі.

Акторка Кеті Голмс, яка має негласний статус нью-йоркської модниці, з’явилася на показі бренду FFORME весна-літо 2026. Захід выдбувся у межах Тижня моди.

Кеті обрала для своєї появи на модній події яскраво-червоний ансамбль, що включав сукню максі з невеликим шлейфом, високою горловиною та довгими рукавами, яка була пошита з сатинової тканини та мала занижену лінію талії. Також на акторці було пальто-жилет з коміром, але без ґудзиків, та червоні туфлі. Її образ доповнювала червона помада на губах та проста зачіска з розпущеним волоссям.

