Червоний їй личить: акторка Кеті Голмс відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку

Кеті Голмс / © Getty Images

Акторка Кеті Голмс, яка має негласний статус нью-йоркської модниці, з’явилася на показі бренду FFORME весна-літо 2026. Захід выдбувся у межах Тижня моди.

Кеті обрала для своєї появи на модній події яскраво-червоний ансамбль, що включав сукню максі з невеликим шлейфом, високою горловиною та довгими рукавами, яка була пошита з сатинової тканини та мала занижену лінію талії. Також на акторці було пальто-жилет з коміром, але без ґудзиків, та червоні туфлі. Її образ доповнювала червона помада на губах та проста зачіска з розпущеним волоссям.

Кеті Холмс / © Getty Images

Окрім Тижня моди акторка також часто демонструє свій стиль на вулицях міста, адже її часто фотографують папараці. Наприклад, вересень вона почала, не зраджуючи собі, — прогулялася Нью-Йорком у вбраннях, які варто взяти на замітку кожній, адже вони поєднували лаконічність, міський шик і зручність.

Також на Тижні моди свої колекції презентували такі культові американські дизайнери як Ральф Лорен і Майкл Корс.