Червоний їй личить: Айла Фішер прийшла на церемонію у вишуканій сукні зі складками

Айла Фішер / © Associated Press

50-річна Айла Фішер відвідала церемонію «Жінка року» журналу TIME і продемонструвала червону сукню від відомого бренду Elie Saab.

Вбрання Айли було приталеним, не мало бретельок, а прикрашали його елегантні складки тканини на ліфі та бедрах. Декольте водночас було з вирізом «серце», а довга спідниця мала невеликий шлейф. Акторка доповнила свій вечірній лук незвичними аксесуарами, адже замість діамантів, які найчастіше носять зірки, Фішер обрала великі сережки та каблучку з блакитними каменями.

Ця поява зірки фільму «Шопоголік» відбулася буквально через кілька днів після того як вона відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся під час третього дня Тижня моди в Парижі.

Дизайнерка презентувала жіночий одяг на сезон осінь-зима 2026-2027, а Айла прийшла на захід у куртці-бомбер із екошкіри, яку носила як сукню.

Айла Фішер на Тижні моди / © Getty Images