Червоний їй личить: модель Аліна Байкова сяяла на прем’єрі фільму в Нью-Йорку

Аліна Байкова

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Модель Аліна Байкова родом з міста Кропивницький, але зараз мешкає у Нью-Йорку, де веде свій бізнес та відвідує світські заходи. Останнім часом зірку рідко можна було побачити на червоних доріжках, проте цього тижня вона знову потішила шанувальників, коли відвідала показ фільму «Школа містера Пінгвіна».

Аліна одягла на захід яскраве вбрання червоного кольору, яке дуже їй личило. Модель поєднала мініспідницю з асиметричним подолом і торочкою зі шкіряною сорочкою.

Аліна Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

Свої розкішні ноги модель підкреслила чорними туфлями на високих підборах, а в руці тримала клатч із квітами. Також Байкова уклала волосся у високу зачіску і зробила свій улюблений макіяж, акцентом у якому були червоні губи.

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Аліна Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

Попри те, що Аліна активно працює і навіть розвиває власний бізнес, вона, на жаль, практично не бере участі в модних показах. Але іноді українську зірку можна побачити на таких заходах, як Каннський кінофестиваль, який відбувається у Франції. Одного разу модель з’явилася на червоній доріжці цієї події в мінісукні з нецензурною фразою про російського диктатора Путіна — F*ck you Putin. Таким чином Аліна вирішила нагадати всьому світу, що в Україні триває війна і росіяни щодня вбивають українців.

Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Associated Press Аліна Байкова / © Associated Press