- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
Червоний їй пасує: Кейт Гадсон продемонструвала дві ефектні сукні у спокусливому відтінку
Відома акторка обрала яскраві сукні для початку нагородного сезону.
Кейт Гадсон після святкування зимових свят з родиною на курорті у Аспені, де нещодавно помітили маму на прогулянці, акторка повернулася до Каліфорнії, щоб прийняти участь аж у двох заходах. Спочатку вона вразила усіх своєю мерехтливою сукнею на кінофестивалі в Палм-Спрінгс, яка була від бренду Georges Chakra з колекції осінь-зима 2025.
Сукня мала глибоке декольте, довгий шлейф та атласні банти по бокам. Також вся тканина вбрання була розшита бісером. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, а її макіяж був ніжним і лаконічним.
На церемонії Кейт отримала нагороду «Ікона» за свою роль у фільмі «Пісня любові».
Наступного дня акторка знову одягла червону сукню, але вже від Stella McCartney із колекції весна-літо 2026, яка переосмислювала класичний голлівудський гламур.
Сукня була без бретелей і вирізнялася серед інших глибоким вирізом у формі серця, корсетом та ефектними складками на стегнах. Особливий ефект «вау» створювався завдяки довгому шлейфу ззаду.
Свій вишуканий образ акторка також доповнила діамантовими прикрасами та укладанням із легкими локонами. Однак під час трансляції ледь не стався конфуз, адже Челсі Гендлер ледь не наступила Кейт на поділ спідниці.