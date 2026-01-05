Червоний їй пасує: Кейт Гадсон продемонструвала дві ефектні сукні у спокусливому відтінку

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон після святкування зимових свят з родиною на курорті у Аспені, де нещодавно помітили маму на прогулянці, акторка повернулася до Каліфорнії, щоб прийняти участь аж у двох заходах. Спочатку вона вразила усіх своєю мерехтливою сукнею на кінофестивалі в Палм-Спрінгс, яка була від бренду Georges Chakra з колекції осінь-зима 2025.

Сукня мала глибоке декольте, довгий шлейф та атласні банти по бокам. Також вся тканина вбрання була розшита бісером. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, а її макіяж був ніжним і лаконічним.

Кейт Гадсон / © Associated Press

На церемонії Кейт отримала нагороду «Ікона» за свою роль у фільмі «Пісня любові».

Кейт Гадсон / © Associated Press

Наступного дня акторка знову одягла червону сукню, але вже від Stella McCartney із колекції весна-літо 2026, яка переосмислювала класичний голлівудський гламур.

Сукня була без бретелей і вирізнялася серед інших глибоким вирізом у формі серця, корсетом та ефектними складками на стегнах. Особливий ефект «вау» створювався завдяки довгому шлейфу ззаду.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Свій вишуканий образ акторка також доповнила діамантовими прикрасами та укладанням із легкими локонами. Однак під час трансляції ледь не стався конфуз, адже Челсі Гендлер ледь не наступила Кейт на поділ спідниці.

Кейт Гадсон та Челсі Гендлер позаду / © Associated Press