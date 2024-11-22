Четвертий поцілунок на "Холостяку-13": з ким із дівчат зблизився у поїзді Олександр Терен

Головний герой проєкту поцілувався з учасницею під час їхньої поїздки у купе до Карпат.

Минулого випуску головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Будько "Терен" під час завершення церемонії троянд запросив дівчат у Карпати. А одну із учасниць – арттерапевтку Вероніку – він запросив на індивідуальне побачення – разом поїхати в одному купе до Карпат. Вона дуже зраділа і зізналася, що ніколи ще не була в горах.

Олександр і Вероніка їхали в інклюзивному купе. Холостяк підготував для дівчини сюрприз: спочатку він подарував їй букет квітів, який принесла провідниця, потім їм принесли вечерю. Вони багато говорили і сміялися. Панувала затишна і романтична атмосфера.

Ще Терен запропонував Вероніці пограти у гру, у якій вони відповідали на запитання, щоб краще одне одного пізнати.

Під час розмови Олександр запитав у Вероніки, чи цілувалася вона колись у поїзді, вона відповіла, що ні – після цього вони поцілувалися. Це був четвертий поцілунок холостяка на проєкті.

Олександ і Вероніка

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