Чи був піар і використання Злати: переможець "Холостячки" відверто відповів фоловерам на запитання

Чи був піар і використання Злати: переможець "Холостячки" відверто відповів фоловерам на запитання

Андрій Задворний вирішив відповісти хейтерам, які звинувачують його у використанні Огнєвіч та намір пропіаритися завдяки проєкту.

Переможець реалітішоу "Холостячка-2" – Андрій Задворний – вирішив відповісти фоловерам в Instagram Stories на запитання, які їх цікавлять щодо Злати Огнєвіч, їхнього розриву та його участі в проєкті.

У Андрія запитали, чи справді він приходив на проєкт заради піару та підписників?

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

Чоловік відповів, що всі учасники реалітішоу знали, що вони там пропіаряться.

"Це телевізійний проєкт і всі, хто на нього йдуть, розуміють, що так чи інакше піар буде. Це питання не має жодного сенсу. Для мене піар — це побічний ефект, це не головне. Я пішов на проєкт задовго до того, як дізнався, що Злата буде Холостячкою. Я говорив про це з нею на проєкті відкрито — всі знають мою позицію", — сказала Андрій.

Він також зазначив, що почуття до Злати у нього почали з'являтися у процесі знайомства, спілкування, побачень.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

"Нерозумно, якщо почуття з'являються від того, що ти просто побачив картинку по телевізору. Це неправильно, це не здорово", — додав він.

Задворному багато шанувальників проєкту закидають, що він використав Злату. Він це заперечує.

"Поясніть мені, дорогі, тоді чому я не дочекався останнього постшоу, щоб просто отримати всі лаври собі? Не потягнув час до вигідного моменту для розриву? Чому я прийшов до неї і сказав про це? Я ж міг із нею ходити на світські заходи, ми могли бути головною парою року, яку обговорюють. Не в'яжеться, ні? Не відчуваєте? Може тому, що не в цьому справа?" — аргументував Андрій.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

Раніше Злата Огнєвіч написала довгий допис, в якому зізналася, що здивована своїм вибором Задворного.

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