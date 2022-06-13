Чи то куля, чи баска: Сара Полсон одягла дуже незвичайну сукню на церемонію Tony Awards

Найчастіше ми бачили акторку в образах від Prada, але на нещодавньому заході вона вирішила одягти лук від бренду, який славиться нестандартними вбраннями та фасонами.
Американська акторка Сара Полсон, яка зіграла нещодавно в серіалі "Ретчед", відвідала 75-ту церемонію вручення театральної премії Tony Awards. Захід выдбувався у Нью-Йорку 12 червня.
Перед камерами акторка з'явилася у дуже незвичайній сукні від бренду Moschino. Довге вбрання Сари було повністю розшите дрібним бісером, створюючи дуже строкатий малюнок, проте більше привертала увагу не кропітка вишивка, а дуже незвичайний фасон, оскільки на стегнах у сукні був об'ємний елемент, а спідниця залишалася прямою. Також прикрашали незвичайну сукню рукава-ліхтарики, блискавка спереду та розвіз ззаду.
Образ Полсон доповнила новою лаконічною зачіскою, зачесавши волосся назад, а також червоною помадою на губах.
Читайте також:
- У червоній сукні з відвертим декольте: Сара Полсон у розкішному образі з'явилася на церемонії
- У гіпсі від Prada: Сара Полсон з'явилася на "Золотому глобусі" з травмованою рукою
- У рожевому костюмі та окулярах: Сара Полсон у ніжному образі на голлівудській "Алеї слави"