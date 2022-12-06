Чи то сукня, чи то купальник: Ріта Ора в "голому" вбранні та з артмакіяжем відвідала престижну церемонію

Цей образ вона обрала на щорічну церемонію British Fashion Awards.
Останнім часом стиль Ріти Ори дуже дивує і кожна її нова поява на публіці крутіша за попередню. Співачка вирішила зробити ставку на сексуальність та відвертість – головні тренди 2022 року.
Тому її часто можна побачити на церемоніях і заходах у досить сексуальному та прозорому вбранні, яке майже нічого не прикриває.
Проте найефектнішою з усіх луків знаменитості стала її "гола" сукня від бренду Nensi Dojaka з колекції весна-літо 2023.
Червона сукня була повністю прозорою, а верхня її частина виконана у вигляді бюстьє. Під це сміливе вбрання співачка одягла червоні стринги.
Доповненням образу стали босоніжки від Aquazzura, манікюр з об'ємним дизайном та артмакіяж на обличчі, через який Ріта нагадувала амфібію.
Нагадаємо, що днем раніше дівчина відвідала вечерю Forces For Change британського Vogue, організовану головним редактором видання Едвардом Еннінфулом та бізнес-консультанткою Ванессою Кінгорі. Захід відбувався у готелі Londoner у Лондоні. На Ріті тоді була відверта сукня небесного відтінку.
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