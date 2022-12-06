Чи то сукня, чи то купальник: Ріта Ора в "голому" вбранні та з артмакіяжем відвідала престижну церемонію

Цей образ вона обрала на щорічну церемонію British Fashion Awards.

Останнім часом стиль Ріти Ори дуже дивує і кожна її нова поява на публіці крутіша за попередню. Співачка вирішила зробити ставку на сексуальність та відвертість – головні тренди 2022 року.

Тому її часто можна побачити на церемоніях і заходах у досить сексуальному та прозорому вбранні, яке майже нічого не прикриває.

Проте найефектнішою з усіх луків знаменитості стала її "гола" сукня від бренду Nensi Dojaka з колекції весна-літо 2023.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Червона сукня була повністю прозорою, а верхня її частина виконана у вигляді бюстьє. Під це сміливе вбрання співачка одягла червоні стринги.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Доповненням образу стали босоніжки від Aquazzura, манікюр з об'ємним дизайном та артмакіяж на обличчі, через який Ріта нагадувала амфібію.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше дівчина відвідала вечерю Forces For Change британського Vogue, організовану головним редактором видання Едвардом Еннінфулом та бізнес-консультанткою Ванессою Кінгорі. Захід відбувався у готелі Londoner у Лондоні. На Ріті тоді була відверта сукня небесного відтінку.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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