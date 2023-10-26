Чи то у спідниці, чи то без: Джулія Фокс прийшла на захід у сукні з вирізами

Її образ був, як завжди, дуже сміливим.

Американська модель Джулія Фокс відвідала захід у Нью-Йорку – галаконцерт на честь 25-річчя благодійної організації Room to Grow, що відбувся у бальному залі Ziegfeld.

Перед камерами модель з'явилася у сміливій червоній сукні зі шкіри. Вбрання було довгим, але у спідниці були широкі косі вирізи, які повністю відкривали ноги Фокс.

Також Джулія накинула на плечі шубу зі штучного хутра та одягла гостроносі балетки.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Волосся модель накрутила в об'ємні локони і уклала на один бік, зробила яскравий макіяж і додала образ кількома прикрасами.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Джулія ще цього тижня з'явилася в інтерв'ю Vanity Fair, де використовувався детектор брехні. Під час розмови вона заявила, що виросла на реалітішоу "Сімейство Кардашян" і завжди захоплювалася Кім.

"Я надихаюся нею. Насправді я її дуже люблю. Я виросла на серіалі "Сімейство Кардашян", і він мені подобався ще до того, як вони стали такими знаменитими. І коли люди її сварили, я завжди виступала на її захист".

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