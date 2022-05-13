Чи відреагує герцогиня: сербська співачка пояснила, навіщо виконала на "Євробаченні" пісню про волосся Меган Маркл

Чи відреагує герцогиня: сербська співачка пояснила, навіщо виконала на "Євробаченні" пісню про волосся Меган Маркл

Сербська співачка Konstrakta заспівала на "Євробаченні-2022" пісню про американську акторку та британську герцогиню Меган Маркл. А точніше, про її "глибоко зволожене" волосся.

Співачка Ана Джурич, яка виступила на "Євробаченні" під псевдонімом Konstrakta, виконала пісню "In Corpore Sano", в якій співається про волосся дружини британського принца Гаррі.

"У чому може бути секрет здорового волосся Меган Маркл? Що це може бути? Потім вона співає: "Я думаю, вся справа в глибокому зволоженні".

Євробачення 2022, співачка Konstrakta із Сербії / Фото: Associated Press

Чому сербська співачка вирішила заспівати пісню про глибоко зволожене волосся Меган Маркл, історія замовчує. Сама Konstrakta пояснює це так:

"Меган Маркл тут не така важлива, але вона представляє всіх тих людей у ЗМІ, на яких ми зосереджені. Вона ще не зв'язалася зі мною, але я хочу, щоб вона це почула! Це пісня про атмосферу, в якій ми живемо, про те, що здоров'я є найвищою цінністю", — каже співачка, пише eurovision.tv.

На сцені "Євробачення" співачка з'явилася у повністю білому образі, який складався зі штанів і блузи. Його вже встигли порівняти з образом герцогині Сассекської.

Чи зв'яжеться Меган із сербською співачкою, невідомо. У герцогині зараз інші турботи, вона готується відвідати Велику Британію, де на початку червня відбудуться святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Читайте також: