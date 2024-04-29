"Чиї вуса страшніші": Павло Зібров похизувався уловом під час риболовлі

Народний артист України обожнює риболовлю.
Павло Зібров потішив підписників в Instagram Stories своїми новими знімками. Спочатку артист постав на фото в чорному піджаку, білій сорочці з принтом і чорних штанях.
"Коли попрацював і можна відпочити", – підписав співак світлину.
Після цього Зібров переодягнувся в чорну футболку та камуфляжні штани і зайнявся риболовлею на своєму ставку. Артист похизувався уловом – він спіймав білого амура.
"Чиї вуса страшніші: його чи мої?" – з гумором запитав Павло Миколайович у своїх підписників.
Нагадаємо, Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая" українською.
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