Чоловік Бріжит Бардо назвав причину смерті акторки, з якою сьогодні прощаються в Сен-Тропе

Сьогодні у Сент-Тропе проводили в останню путь французьку акторку Бріжит Бардо.

Бріжит Бардо

Бріжит Бардо / © Associated Press

Зірка фільму «І створив Бог жінку» померла у віці 91 року 28 грудня у своєму будинку у Сен-Тропе, де вона жила після того, як залишила кінокар’єру на початку 1970-х років.

Її похорон відбувся у церкві Нотр-Дам де л’Ассомпсьон, і скромне прощання відобразило її любов до тварин, яка супроводжувала її все життя.

Похорон Бріжит Бардо в Сен-Тропе / © Associated Press

Похорон Бріжит Бардо в Сен-Тропе / © Associated Press

Стала відома причина смерті акторки. Її скорботний чоловік Бернар д’Ормаль, який був одружений з кінозіркою понад 30 років, в інтерв’ю журналу Paris Match, опублікованому напередодні її похорону в середу, заявив, що його дружина «дуже добре перенесла дві процедури, які їй провели для лікування раку, від якого вона померла», — цитує Daily Mail.

Бріжит Бардо / © Associated Press

Бріжит Бардо / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми згадували екранні образи французької легенди.

Бріжит Бардо в молодості / © Associated Press

Бріжит Бардо в молодості / © Associated Press

