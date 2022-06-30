Чоловік Кортні Кардашян у лікарні: стала відома причина термінової госпіталізації

Вчора стало відомо, що чоловіка Кортні Кардашян у вівторок увечері екстрено госпіталізували до клініки. Музикант написав про це у своєму твітері. Але причина не розголошувалась.

Нарешті все прояснилося. Виявляється, причиною екстреної поїздки до шпиталю став панкреатит Тревіса Баркера, який, на думку лікарів, був викликаний колоноскопією.

Згідно з TMZ, кілька джерел, пов'язаних із сім'єю, підтвердили, що госпіталізація була результатом запалення підшлункової залози, яке включає такі симптоми, як нудота, сильний біль у животі та блювання. Подробиць про те, коли Баркеру зробили колоноскопію, немає, але видання повідомляє, що це було "нещодавно", пише Daily Mail.

46-річного барабанщика Blink-182 і чоловіка Кортні Кардашян було доставлено до медичного центру Cedars-Sinai для подальшого лікування після того, як у вівторок він вперше потрапив до лікарні та медичного центру West Hills.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Його дочка, Алабама Баркер, того ж дня поділилася тривожним повідомленням у своїй історії в Instagram, попросивши фанатів: "Будь ласка, надішліть свої молитви". Вона також завантажила, а потім швидко видалила TikTok з написом "Будь ласка, помоліться", де вона тримає батька за руку, поки він лежить на лікарняному ліжку. Сам Тревіс залишив у Мережі лише один тривожний твіт зі словами: "Господи, спаси мене".

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Більше жодних повідомлень від Тревіса у твітері не надходило. Мовчать і його близькі.

Що таке панкреатит, про його симптоми та лікування читайте у нашому матеріалі.

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