Чоловіки теж носять: гість показу Jean Paul Gaultier сяяв у прозорій сукні, як у Кардашян і Кароль

Чоловіки теж носять: гість показу Jean Paul Gaultier сяяв у прозорій сукні, як у Кардашян і Кароль

Чоловік прийшов на фешншоу у вінтажній прозорій сукні від французького Будинку моди.

Гість показу кутюрної колекції бренду Jean Paul Gaultier сезону весна-літо 2022, який відбувся в межах Паризького тижня моди, вирішив привернути до себе увагу епатажним аутфітом.

Чоловік з'явився перед публікою у вінтажній напівпрозорій сукні Jean Paul Gaultier з оптичною ілюзією з весняної колекції Cyberbaba 1996 року. Під неї він одягнув білу майку-топ із написом Gaultier та чорно-білі лосини в смужку.

Гість показу Jean-Paul Gaultier / Getty Images

Лук афроамериканський красень доповнив гостроносими ботильйонами з принтом долара на шпильках. У руках він тримав яскравий жовто-чорний картатий жакет і пояс. Волосся він заплів у кіску і одягнув на очі чорні прямокутні окуляри.

У цій культовій сукні раніше виходили у світ відомі модниці. Пропонуємо згадати їхні виходи.

Першою красунею, яка приміряла це вбрання, була Кім Кардашян. Сукня ідеально підкреслила її визначні форми. Під нею на іконі стилю була нюдова білизна, яка створювала ефект оголеного тіла. У цьому образі зірка реаліті відвідала церемонію People's Choice Awards.

Кім Кардашьян / Getty Images

Кардашян мала чудовий вигляд у ній. Від Кім ніхто не міг відірвати погляду. Сукня, наче магніт, гіпнотизувала всіх, хто на неї дивився.

У цьому вбранні своє 33-річчя відсвяткувала епатажна американська пишнотіла репвиконавиця Lizzo.

Lizzo / Instagram Lizzo

У ньому вона навіть енергійно станцювала тверк. Під час танцю реперка блиснула білими стрингами, які одягла під сукню.

Американська співачка Бібі Рекса теж не змогла пройти повз культової сукні Jean Paul Gaultier. У ній красуня відвідала вечірку своєї колеги Doja Cat's у Лос-Анджелесі. Враховуючи невисокий зріст дівчини, вона підкреслила всі вади її фігури. Під вбранням на Рексі був нюдовий підспідничник, який визирав знизу.

Бібі Рекса / Getty Images

В оновленій версії сукні Jean Paul Gaultier – з блискітками – захопила шанувальників зі сцени музичного фестивалю Atlas Weekend Тіна Кароль. Вбрання чудово сиділо на сексуальній фігурі попдіви.

Тіна Кароль на Atlas Weekend/Прес-служба

Тіна Кароль на Atlas Weekend/Прес-служба

У ньому артистка виконала кілька пісень. Під час однієї з них Тіна на плечах тримала королівського пітона, який мав гармонійний вигляд із чорним гіпнотичним принтом.

Тіна Кароль на Atlas Weekend/Прес-служба

У смугастій сукні Jean Paul Gaultier виходила у світ і нова дівчина Каньє Веста - акторка Джулія Фокс. У цьому луку вона побувала на вечірці LoubIllusions, яка відбулася у межах Тижня моди у Парижі у вересні 2021 року.

Джулія Фокс / Getty Images

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