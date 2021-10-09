Чоловіки у захваті: "Холостячка" Злата Огнєвіч у напівпрозорому комбінезоні пристрастно станцювала на сцені

Артистка приголомшила відвертим луком та розкутими танцями перед учасниками проєкту.
У четвертому випуску романтичного шоу "Холостячка" його головна героїня – Злата Огнєвіч, приємно здивувала чоловіків своїми танцювальними вміннями.
Під час вечірки, яку Злата організувала для чоловіків, щоб ті змогли показати свої таланти, артистка вирішила зробити для них сюрприз. Вона вийшла на сцену і станцювала еротичний танець.
Образ співачки був дуже сексуальним. Вона підкреслила струнку фігуру чорним напівпрозорим комбінезоном з торочкою. Свій образ зірка доповнила об'ємними кучерями та чорними туфлями на шпильках.
Огнєвіч пристрастно та розкуто танцювала перед чоловіками, зваблюючи їх своїми сексуальними формами. Вона звабливо, наче тигриця, вигиналася на стільці та на підлозі. Це мало ефектний вигляд.
Чоловіки були у захваті і від аутфіту Злати, і від її танцю.
Читайте також:
У жовтій мінісукні з відвертим декольте: Злата Огнєвіч у яскравому луці сходила на побачення
"Холостячка-2": Злата Огнєвіч продемонструвала ефектний образ у сукні з пікантним декольте і розрізом
"Дуже забила ногу": "Холостячка" Злата Огнєвіч під час побачення впала з мотоцикла