Чому 10-річний хлопчик із Охтирки змусив плакати Бужинську і TAYANNA

До складу журі увійшли: народна артистка України Катерина Бужинська, співачка TAYANNA, композитор та коуч "Голосу країни" Влад Зеленський, співачка Юлія Белей, королева краси Польщі 2022 року URANA і польська співачка Marien.

Пресслужба

За перемогу у конкурсі змагалися 50 дітей з України, Польщі, Німеччини і Казахстану. З них до фіналу вийшло 12 виконавців. По 3 у кожній з чортирьох віковій категорій.

Серед конкурсантів цьогоріч було чимало відомих в Україні дітей, які до цього брали участь у числених талантшоу та конкурсах.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Гран-прі United Kids Festival отримав 10-річний Артем Котенко, який приголомшив журі своїм проникливим виконанням пісні "Tell me why" з репертуару Declan Galbraith.

Пресслужба

Пресслужба

"Зараз діти намагаються обирати для виконання пісні, які співзвучні з подіями, які зараз відбуваються у нашій країні. Ми з Артемом вирішили поїхати на цей конкурс до Польщі, щоб зняти стрес. Адже наше місто Охтирка знаходиться у прифронтовій зоні. І зараз діти зарано дорослішають, тому що бачать руйнування та смерті. І моя дитина на конкурсі хоча б на день змогла зануритися у атмосферу, яка пов'язана з мирним життям", - розповіла мама переможця Альона Котенко.

До слова, Артем Котенко цього року вже отримував у липні гранпрі пісенного конкурсу, що відбувся у болгарському місті Сленчев Бряг на фестивалі "З Україною у серці". Також у 2020 році Артем був лауреатом "Чорноморських ігор". Артем - вихованець дитячого колективу "Крошки" з Сум. Також він є учасником театрального колективу "Асорті".

"Коли на сцену вийшов Артем, у мене не було сумнівів, що це гранпрі! Коли він почав співати, я зрозуміла, що саме ця дитина була на конкурсі найкращою! Це наш український скарб, який може підкорити світ! У Артема такий драматизм у голосі, що, коли він співав, у мене на очі наверталися сльози. Це були справжні емоції! Це був такий дитячий крик про допомогу! Одразу перед очима прилетіло все сьогодення і що відбувається з нашою країною. Артем приголомшив мене до глибини душі! Вважаю, що під час війни такі конкурси необхідні. Треба підтримувати українську культуру та пропагувати її у світі!" - сказала Катерина Бужинська.

Пресслужба

Пресслужба

"Артем зміг викликати емоції у відомих артистів. Під час його виступу я спостерігала, як Катерина Бужинська і TAYANNA витирали сльози. Це було для нас дуже зворушливо. Таке дитина запам'ятає назавжди", - поділилася мама переможця.

Пресслужба

"Діти сумуть за своєю батьківщиною, за друзями, їм не вистачає спілкування, тому ціль нашого фестивалю - створити умови, у яких діти почувалися б захищеними, щоб вони хоч на деякий час почувалися в атмосфері мирного життя. Також хотілося б, щоб наші таланти побачив увесь світ! ", - прокоментував Руслан Квінта.

Пресслужба

На галаконцерті фестивалю, який відбувся після конкурсу, виступили 12 дітей-фіналістів, члени журі, а також польські співачки Marien та Кася Мась та гурт "Three Of Us". Хедлайнером став ALEKSEEV.

Пресслужба

Читайте також: