Чому глянцеві журнали пішли з Росії: причини та подробиці

Чому глянцеві журнали пішли з Росії: причини та подробиці

Стало остаточно зрозуміло, що глянцевих журналів в Росії не буде.

9 березня в Instagram російського Vogue з'явилося оголошення про те, що квітневий номер не вийде у продаж.



Колектив глянцю був упевнений, що це буде невелика пауза, після якої можна буде повернутися і продовжити роботу.

Проте, за інформацією Daily Mail, вихід глянцю з Росії буде остаточним і безповоротним. У листі, надісланому електронною поштою глобальному персоналу компанії 20 квітня генеральним директором Роджером Лінчем, про можливе відновлення роботи нічого не сказано.

"Хоча ми вели успішний бізнес у Росії понад 20 років, звірства, викликані цією неспровокованою війною, і пов'язані з нею закони про цензуру унеможливили продовження нашої діяльності там", — написав він в електронному листі у вівторок.

Культовий модний бренд, довгий час очолюваний Анною Вінтур, 8 березня назавжди розірвав договір про франшизу з Condé Nast Russia, припинивши випуск журналів Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, Glamour, Glamour Style Book та Architectural Digest, загальний тираж яких в Росії становив 21 млн.

Ганна Вінтур / Getty Images

Головною причиною припинення поширення Vogue Russia та інших видань було названо "посилення цензури" та вторгнення Росії в Україну, яке глава компанії охарактеризував як "безглузде".

В результаті прийнятого рішення буде звільнено щонайменше 90% співробітників Condé Nast. 10% співробітників, що залишилися, "завершатимуть справи", а потім також будуть звільнені з вихідною допомогою.

Співробітники Vogue Russia робили непереконливі спроби відмежуватися від політики своєї держави і навіть залучили до PR-кампанії свою співробітницю британську журналістку Фіону Маккензі Джонстон, яка розповіла The Guardian про те, що редакційна колегія журналу "сильно підтримувала мир" і використала свою платформу для антивоєнних повідомлень від моменту вторгнення Росії.

Ви думаєте, Vogue Russia опублікував фотографії зруйнованого Маріуполя, убитих російськими солдатами мешканців Бучі, чи дітей, що ночують у Харківському метро? Ні. Йшлося про публікацію в Instagram серії робіт, натхненних картиною Пікассо "Голуб", написаних російськими художниками, мовляв, "Vogue закликає до миру".

Цілком зрозуміло, що Condé Nast публікація "Голуб миру" не зупинила, і він приєднався до сотень компаній, які пішли з Росії на знак протесту проти вторгнення в Україну, як, наприклад, і Hearst Magazines, які 9 березня розірвали ліцензійну угоду для всіх своїх видань: Elle, Esquire, Harper's Bazaar та Cosmopolitan.

Багато модних дизайнерів, у тому числі Hermès, LVMH, Richemont і Kering, призупинили торгівлю в Росії, а Disney, Warner Bros і Sony Pictures Entertainment зупинили там випуск нових фільмів.

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