Чому історія у фільмі "Брудні танці" не зовсім вигадана: факт про культову картину, який вас здивує

Насправді історя цього фільму, а точніше історія головної персонажки, мала реальний прототип.

Елеонор Берґштейн

Елеонор Берґштейн / © Getty Images

Американський фільм «Брудні танці» вийшов 1987 року і став однією із культових мелодрам усіх часів. Головні ролі у картині виконали Патрік Свейзі та Дженніфер Ґрей. Розповідалось у фільмі про літо 1963 року, коли 17-річна дівчина на прізвисько Бейбі під час канікул з батьками в курортному готелі познайомилась з Джоні, красивим професійним танцюристом.

Авторкою сценарію цього фільму була жінка на ім’я Елеонор Берґштейн і історія, яку вона написала частково заснована на її особистому житті. Вона народилася 1938 року в районі Бруклін міста Нью-Йорк, у неї була сестра, а їхній батько, був лікарем. Родина, як і герої фільму, проводила літо в курортному готелі у горах, і поки її батьки грали в гольф, Берґштейн танцювала ті самі «брудні танці».

Елеонор Берґштейн / © Getty Images

Елеонор Берґштейн / © Getty Images

«Я була королевою брудних танців», — пригадувала вона у інтерв’ю. «Підлітковою королевою мамбо. І у мене було безліч трофеїв. У Брукліні танцювальні конкурси влаштовували просто в підвалах — брало участь лише кілька людей. Мій фірмовий рух — нога підіймається навколо шиї партнера».

«Коли я росла, мій батько був лікарем. Ми їздили до Катскіллс, коли мені було близько 12-13 років. Я обожнювала танцювати. Мене називали „Бебі“ до 21 року. У фільмі є безліч деталей із мого життя — моя родина, моє уявлення про цей курорт, який я бачила 12-річною, притиснувши ніс до студії танців, а решту я уявляла сама — але це не історія мого сімнадцятого літа. Це не точна розповідь про моє життя, вона просто використовує багато його елементів», — сказала жінка.

Елеонор Берґштейн / © Getty Images

Елеонор Берґштейн / © Getty Images

«Потім я повернулася і досліджувала Катскіллс за 1963 рік, що не збігалося з тим, коли я там була. Все досить достовірно, але це не історія маленької Елеонор, яка закохалася в інструктора з танців. Я взяла інтерв’ю, мабуть, у 30–40 інструкторів, які працювали там у той період, і намагалася поєднати це з тими емоціями, які я відчувала 12-річною, і насправді вийшло ближче до реальності, ніж я могла подумати.

Що приємно — я отримала багато листів від жінок, які були в Катскіллс у ті роки і думали, що я пишу про людину, яка їм колись подобалася, і хотіли дізнатися, що з нею сталося і як він зараз. Мені доводилося відповідати: «Вибачте, це не той чоловік, якого ви пам’ятаєте». Я завжди відчуваю, що розчаровую людей, коли вони питають: «А де зараз Джонні?»».

