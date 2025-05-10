Чому Керрі Бредшоу ніколи не фарбувала нігті у серіалі "Секс і місто"

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

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Протягом усього серіалу «Секс і місто», двох фільмів та серіалу-продовження «І просто так…», героїня Сари Джессіки Паркер — Кері Бредшоу — ніколи не з’являлася у кадрі з нафарбованими нігтями. На руках акторки не помітити ні прозорого лаку, ні особливо популярного французького манікюру.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Цю загадку розкрила сама Сара Джессіка Паркер, яка протягом багатьох років втілювала образ найвідомішої модниці. Акторка пояснила, що причина того, що вона ніколи не носила лак на нігтях, має практичний характер.

«Керрі — письменниця, і як людина, яка навчилася друкувати на друкарській машинці, манікюр був би для неї марний, оскільки він постійно псувався б і заважав швидко записувати думки».

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Також Паркер підкреслила, що манікюр не є частиною особистості Керрі і не є для неї способом самовираження.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Автор серіалу Майкл Патрік Кінг підтвердив, що кожен образ героїні ретельно продуманий, і відсутність лаку для нігтів є частиною цієї продуманої естетики. Річ у тому, що сцени знімаються не по черзі, тому було б непрактично постійно підбирати колір нігтів для різних сцен, що сповільнило б виробництво.

Однак ця концепція була трохи відсунута на задній план під час роботи над серіалом «І просто так…», оскільки в деяких серіях Керрі все ж таки з’являлася з нафарбованими нігтями.

У звичайному житті Паркер також, як і її персонажка, рідко користується лаком для нігтів у домашній обстановці. Для неї це надто клопітно.

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«Я ніколи не роблю манікюр… і, ймовірно, за 10 років я покривала нігті лаком двічі», — якось сказала вона в інтерв’ю.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images