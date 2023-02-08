Чому Керрі Бредшоу завжди носила туфлі: костюмерка Патріція Філд розкрила секрет "Сексу і міста"

Розглядаючи образи головної героїні, можна помітити одну деталь — вона завжди на підборах, і завжди з голими ногами.

81-річна американська художниця з костюмів і стилістка Патриція Філд, яка працювала над усіма частинами серіалу "Секс і місто" та однойменними повнометражними фільмами, випустила книгжку "Пет у великому місті: моє життя в моді, стилі та порушенні всіх правил", у якій розповіла у подробицях про свою роботу на телебаченні і як у 55 років раптово стала найвпливовішою стилісткою у світі. Видання Daily Mail опублікувало частину роздумів та одкровень Філд із книжки, зокрема про те, як образ Кері Бредшоу став таким, яким ми його знаємо та обожнюємо.

Патриція Філд / Фото: Getty Images

Кожен шанувальник серіалу знає, що пристрасть головної героїні - гарне взуття, на яке вона витрачає величезні гроші, пропорційні її орендній платі за квартиру. Однак Філд розкрила невеликий секрет, виявляється, ідею з туфлями їй підкинула сама Сара Джессіка Паркер.

Героїня акторки, за словами костюмерки, на початку серіалу була єдиним персонажем, який не мав чіткої особистості, як в інших. Саманта була схиблена на сексі, Міранда - серйозна адвокатка, а Шарлотта - "донька маминої подруги", але особистість Керрі була розмитою.

"Уся моя невпевненість у її особистості зникла в той момент, коли ми з Сарою Джессікою вперше сіли за стіл, щоб обговорити її. "Я завжди буду з голими ногами", - сказала вона. "Мені байдуже, куди йде мій персонаж, яка температура на вулиці або які у мене підбори". Таке рішення могло здатися незначним, але насправді воно було революційним. 1997 року колготки все ще були невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Особливо на телебаченні їх носили всі. Заява Сари Джессіки про те, що Кері збирається йти вулицею на підборах і з голими ногами, було скоріше маніфестом, ніж напрямком костюма", - сказала Патріція Філд.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі / Фото: Getty Images

Також вона відзначила ще кілька важливих зауважень Сари Джессіки, оскільки акторка заборонила гумки для волосся та популярні на той час шпильки-метелика не лише на своїх костюмах, а й на костюмах усіх інших персонажів, а також звернулася до візажистів із закликом відмовитися від тонального крему, вважаючи це ще одним пережитком минулої епохи.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що скранч навіть обіграли в одній зі сцен серіалу, коли Кері Бредшоу заявила: "Жодна мешканка Нью-Йорка, яка поважає себе, не дозволить собі піти в ресторан з гумкою на голові".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: