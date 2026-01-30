Чому Марго Роббі одягла сукню від Schiaparelli: акторка пояснила вибір та ідею

Марго Роббі / © Associated Press

Під час світової прем’єри фільму «Буремний перевал» Марго Роббі вийшла на червону доріжку у вишуканій чорно-червоній сукні від Schiaparelli зі спідницею-русалкою, яка зачарувала публіку. Вбрання було розроблене спеціально для заходу і під час інтерв’ю виданню Variety Марго розповіла, чому сукня сама така.

Марго Роббі / © Associated Press

«Добре, я просто мушу почути історію цієї сукні. Що вона розповідає нам сьогодні?», — запитала журналістка.

«Це — „Буремний перевал“. Ми подумали: якщо перетворити „Буремний перевал“ на сукню, якою вона була б? Так і з’явилася ідея, ніби вона вбирає в себе землю — ми знали, що це буде червоний колір: червона доріжка або, в цьому випадку, червона лакована підлога.

Ніби цей колір просочується в сукню, а далі — мереживо й, не знаю, темний відтінок занепаду, притаманний «Буремному перевалу». А наші образи протягом усього престуру еволюціонуватимуть, охоплюючи інші локації та ідеї з фільму», — сказала Марго.

Також дизайнер Деніел Розберрі, який створив сукню, показав, як з’явився на світ ескіз та йшла підготовка.

«Коли ви думаєте про „Буремний перевал“, що спадає на думку? Романтика, пристрасть, драма. Силует уособлював драму, мереживо — романтику, а червоний колір — пристрасть», — сказав дизайнер у відео.