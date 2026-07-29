Чому племінниця Джулії Робертс одягла чорну весільну сукню на своє свято

Емма Робертс / © Associated Press

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35-річна зірка серіалу «Американська історія жахів» Емма Робертс вийшла заміж за актора Коді Джона у вишуканій сукні кольору айворі, через що здавалася вінтажною. Створив цей вишуканий образ для неї бренд Monique Lhuillier.

Однак це була не єдина сукня нареченої. Згодом акторка переодягнулася у менш традиційний образ для вечірки після церемонії. Її друга сукня від Monique Lhuillier була вже чорною.

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Лук включав чорний безбретельний корсет із мережива та спідницю довжиною міді, прикрашену смужками шовкової органзи, що ідеально відповідало темі, яку Робертс описала для Vogue як «будуарний салун».

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«Мені подобається ідея вдягнути чорне на вечірку після весілля, — розповіла Робертс виданню під час фінальної примірки. — Нам подобається робити щось трохи неочікуване».

Образ був створений за мотивами моделі з осінньої колекції Monique Lhuillier 2004 року, яка дебютувала на подіумі, коли Робертс була ще зовсім юною. Водночас для акторки спідницю зробили коротшою, щоб було зручніше танцювати всю ніч.

За словами Робертс, її привабила позачасовість цього вбрання: «Воно таке, ніби могло бути справжнім вінтажем сторічної давнини або ж бути створеним сьогодні».

Головна ж весільна сукня, на створення якої пішло дев’ять місяців і майже тисяча годин роботи, мала вбудований корсет, високий розріз та знімну асиметричну накидку. Як зізналася Робертс, вона хотіла бути «наче маленька старовинна лялька-привид».

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Пара офіційно підтвердила свої стосунки у серпні 2022 року, а про заручини оголосила в липні 2024 року.

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