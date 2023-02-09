Чому "Секс і місто" прославив Manolo Blahnik: костюмерка Патріція Філд розкрила секрет серіалу

Це був улюблений бренд взуття головної героїні серіалу і через стільки років костюмерка серіалу розповіла, чому обрала саме цю марку.

81-річна американська художниця з костюмів і стилістка Патриція Філд, яка працювала над усіма частинами серіалу "Секс і місто" та однойменними повнометражними фільмами, випустила книжку "Пет у великому місті: моє життя в моді, стилі та порушенні всіх правил", у якій розповіла у подробицях про свою роботу на телебаченні і про те, як у 55 років раптово стала найвпливовішою стилісткою у світі. Видання Daily Mail опублікувало частину роздумів та одкровень Філд із книжки, зокрема, про те, чому персонаж Керрі Бредшоу носила туфлі Manolo Blahnik.

Маноло Бланік / Фото: Getty Images

За словами Філд, на початку роботи над шоу вона мала команду лише з двох помічників, і для кожного півгодинного епізоду їм потрібно було створити приблизно 50 окремих костюмів. Приклади образів для Керрі могли перетворитися на восьмигодинні марафони. Але була в цьому усьому одна проблема - бренди не дуже хотіли йти на співпрацю з маловідомим серіалом.

"Перед виходом шоу в ефір більшість лейблів, з якими ми зв'язалися, щоб запитати, чи можемо ми позичити одяг, навіть не відповіли на наші дзвінки. Вони гадки не мали, що це за химерне нове шоу HBO, і не збиралися нам допомагати. Тому взуття Manolo Blahnik стало такою великою частиною серіалу", - сказала Патриція.

Патриція Філд / Фото: Getty Images

Також вона зазначила, що з брендом Manolo Blahnik була знайома до серіалу завдяки Джорджу Малкемусу, який керував мангеттенським бутиком цього бренду. Попри те, що взуття Manolo Blahnik носили принцеса Діана, Б'янка Джаггер і редакторки Vogue, але він не був дуже відомим і точно невласною назвою.

До серіалу Філд мала свій магазин одягу в Нью-Йорку, де вона продавала яскраві вінтажні та нові речі. Саме завдяки магазину вона познайомилася з Малкемусом і уклала з ним угоду, згідно з якою наприкінці сезону розпродажів вона забирала всі пари взуття, які залишилися в його магазині по 10 доларів за пару і потім перепродавала їх у своєму бутику за 20-25 доларів.

"Прибуток був невеликий, але я тішилася, що могла запропонувати своїм покупцям таке чудове взуття за ціною, яку вони могли собі дозволити", - сказала вона.

Коли почалися знімання "Сексу і міста", а відомі бренди не хотіли співпрацювати, Патриція домовилася з Джорджем Малкемусом, що взуття для серіалу постачатиме його магазин. Після того, як шоу вперше вийшло в ефір влітку 1998 року, бренд Manolo Blahnik перестав бути маловідомою та дешевою маркою, перетворившись на модний культ.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Через роки після завершення серіалу, дружба Сари Джессіки і Малкемуса продовжилася - вони стали бізнес-партнерами і відкрили магазин в Нью-Йорку, якраз на місці, де колись був бутик Manolo Blahnik.

Сара Джессіка Паркер та Джордж Малкемус / Фото: Getty Images

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