Чому "Секс і місто" прославив Manolo Blahnik: костюмерка Патріція Філд розкрила секрет серіалу

Це був улюблений бренд взуття головної героїні серіалу і через стільки років костюмерка серіалу розповіла, чому обрала саме цю марку.
81-річна американська художниця з костюмів і стилістка Патриція Філд, яка працювала над усіма частинами серіалу "Секс і місто" та однойменними повнометражними фільмами, випустила книжку "Пет у великому місті: моє життя в моді, стилі та порушенні всіх правил", у якій розповіла у подробицях про свою роботу на телебаченні і про те, як у 55 років раптово стала найвпливовішою стилісткою у світі. Видання Daily Mail опублікувало частину роздумів та одкровень Філд із книжки, зокрема, про те, чому персонаж Керрі Бредшоу носила туфлі Manolo Blahnik.
За словами Філд, на початку роботи над шоу вона мала команду лише з двох помічників, і для кожного півгодинного епізоду їм потрібно було створити приблизно 50 окремих костюмів. Приклади образів для Керрі могли перетворитися на восьмигодинні марафони. Але була в цьому усьому одна проблема - бренди не дуже хотіли йти на співпрацю з маловідомим серіалом.
"Перед виходом шоу в ефір більшість лейблів, з якими ми зв'язалися, щоб запитати, чи можемо ми позичити одяг, навіть не відповіли на наші дзвінки. Вони гадки не мали, що це за химерне нове шоу HBO, і не збиралися нам допомагати. Тому взуття Manolo Blahnik стало такою великою частиною серіалу", - сказала Патриція.
Також вона зазначила, що з брендом Manolo Blahnik була знайома до серіалу завдяки Джорджу Малкемусу, який керував мангеттенським бутиком цього бренду. Попри те, що взуття Manolo Blahnik носили принцеса Діана, Б'янка Джаггер і редакторки Vogue, але він не був дуже відомим і точно невласною назвою.
До серіалу Філд мала свій магазин одягу в Нью-Йорку, де вона продавала яскраві вінтажні та нові речі. Саме завдяки магазину вона познайомилася з Малкемусом і уклала з ним угоду, згідно з якою наприкінці сезону розпродажів вона забирала всі пари взуття, які залишилися в його магазині по 10 доларів за пару і потім перепродавала їх у своєму бутику за 20-25 доларів.
"Прибуток був невеликий, але я тішилася, що могла запропонувати своїм покупцям таке чудове взуття за ціною, яку вони могли собі дозволити", - сказала вона.
Коли почалися знімання "Сексу і міста", а відомі бренди не хотіли співпрацювати, Патриція домовилася з Джорджем Малкемусом, що взуття для серіалу постачатиме його магазин. Після того, як шоу вперше вийшло в ефір влітку 1998 року, бренд Manolo Blahnik перестав бути маловідомою та дешевою маркою, перетворившись на модний культ.
Через роки після завершення серіалу, дружба Сари Джессіки і Малкемуса продовжилася - вони стали бізнес-партнерами і відкрили магазин в Нью-Йорку, якраз на місці, де колись був бутик Manolo Blahnik.
Читайте також: