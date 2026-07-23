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Чому у сукні Елізабет Тейлор зникли рукави: розгадка таємниці вбрання акторки виявилася банальною
Вишукане вбрання легендарної акторки зазнало змін від моменту, коли його носила Елізабет.
1953 року на екрани вийшов фільм «Дівчина, у якої було все» (The Girl Who Had Everything) — американська романтична драма, знята режисером Річардом Торпом та продюсером Армандом Дойчем для Metro-Goldwyn-Mayer. У фільмі у головній ролі знялася акторка Елізабет Тейлор.
У одній зі сцен акторка з’являється у вишуканій сукні з чорного шифону і саме цей образ був задокументований на постерах до картини. Авторкою сукні була Гелен Роуз — відома художниця костюмів та дизайнерка одягу, яка більшу частину своєї кар’єри провела в Metro-Goldwyn-Mayer.
Сукня для Тейлор була з підкладкою тілесного кольору, довжиною до підлоги, без бретелей, із мереживним ліфом із відкритими вставками (peek-a-boo lace), призібраною частиною в ділянці живота, застібкою-блискавкою на спині, внутрішніми кісточками для підтримки форми.
Однак першочергово сукня мала короткі рукави з шовкового шифону, які згодом зникли. Ймовірно сукню перешили для використання іншою акторкою, яка працювала у Metro-Goldwyn-Mayer.
Сукню Тейлор продали на акціоні Julien’s Auctions за 16000 доларів.