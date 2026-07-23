ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Чому у сукні Елізабет Тейлор зникли рукави: розгадка таємниці вбрання акторки виявилася банальною

Вишукане вбрання легендарної акторки зазнало змін від моменту, коли його носила Елізабет.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Елізабет Тейлор

Елізабет Тейлор / © Getty Images

1953 року на екрани вийшов фільм «Дівчина, у якої було все» (The Girl Who Had Everything) — американська романтична драма, знята режисером Річардом Торпом та продюсером Армандом Дойчем для Metro-Goldwyn-Mayer. У фільмі у головній ролі знялася акторка Елізабет Тейлор.

Постер до фільму «Дівчина, у якої було все» / © Getty Images

Постер до фільму «Дівчина, у якої було все» / © Getty Images

У одній зі сцен акторка з’являється у вишуканій сукні з чорного шифону і саме цей образ був задокументований на постерах до картини. Авторкою сукні була Гелен Роуз — відома художниця костюмів та дизайнерка одягу, яка більшу частину своєї кар’єри провела в Metro-Goldwyn-Mayer.

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Сукня для Тейлор була з підкладкою тілесного кольору, довжиною до підлоги, без бретелей, із мереживним ліфом із відкритими вставками (peek-a-boo lace), призібраною частиною в ділянці живота, застібкою-блискавкою на спині, внутрішніми кісточками для підтримки форми.

Однак першочергово сукня мала короткі рукави з шовкового шифону, які згодом зникли. Ймовірно сукню перешили для використання іншою акторкою, яка працювала у Metro-Goldwyn-Mayer.

Сукню Тейлор продали на акціоні Julien’s Auctions за 16000 доларів.

Сукня Елізабет Тейлор / фото: Julien’s Auctions

Сукня Елізабет Тейлор / фото: Julien’s Auctions

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie