Чорна сукня та жовті туфлі: вчимося робити яскраві акценти в образі у Крістіни Річчі

Крістіна Річчі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Крістіна Річчі, відома за фільмами 90-х «Сімейка Аддамс» та «Каспер», відвідала прем’єру третього сезону телесеріалу «Шершні», в якому зіграла одну з ключових ролей.

На цьому заході вона вирішила продемонструвати свій талант робити яскраві акценти в образі. Річ у тому, що Крістіна носила чорну сукню від Valentino з розкльошеними рукавами, яку прикрашало оксамитове оздоблення та рюші на спідниці. Цю вона поєднанала з жовтими туфлями, прикрашеними квітковим принтом.

Крістіна Річчі / © Associated Press

Також акторка доповнила образ невеликою прямокутною сумочкою з тисненням та емблемою від Valentino, а також сережками з камінням у вухах.

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Компанію їй на заході склав чоловік Марк Гамптон — зірковий стиліст-перукар. Вони у стосунках від 2021 року і виховують доньку.

Крістіна Річчі з чоловіком / © Associated Press

Також акторка позувала на загальному фото з акторами із серіалу. На знімку можна побачити таких зірок Голлівуду як Гіларі Свонк та Мелані Лінські.

Крістіна Річчі з колегами з серіалу / © Associated Press

Серіал «Шершні» розповідає про команду футболісток середньої школи Нью-Джерсі, які вирушили до Сіетлу на національний турнір 1996 року. Під час польоту над Канадою їхній літак зазнає аварії, а школярки, що вижили, на дев’ятнадцять місяців залишаються у лісі. У серіалі розповідається про їхні спроби вижити, а також про їхнє доросле життя після трагедії.

Крістіна Річчі / © Associated Press Крістіна Річчі / © Associated Press Крістіна Річчі / © Associated Press Крістіна Річчі / © Getty Images