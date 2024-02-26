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Чорне та синє: розглядаємо образи Джессіки Честейн у сукнях із "голим" ефектом

Чорне та синє: розглядаємо образи Джессіки Честейн у сукнях із "голим" ефектом

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Акторка продемонструвала чудовий смак.

Голлівудська зірка Джессіка Честей відвідала два світські заходи, на яких з'явилася в розкішному вбранні з так званим "голим" ефектом.

Перший лук зірки — чорна сукня А-силуету від бренду Armani Privé, яку вона поєднала з прикрасами від De Beers. Вбрання було виконане з мережива, мало V-подібне декольте та широкі бретельки.

На талії сукня розшита бісером, а підкладка у неї була бежевою, через що створювалася ілюзія прозорості. Волосся у цьому образі вона просто розпустила та зробила макіяж.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

У цій елегантній сукні Честейн з'явилася на 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Друге вбрання Частейн – синя сукня від Oscar de la Renta. Сукня-бюстьє була з глибоким фігурним декольте та флористичною синьою аплікацією на бежевій тканині.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

А ось спідниця сукні була у вигляді тонкої торочки.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Як сукня створювалася бренд Oscar de la Renta показали у Instagram.

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