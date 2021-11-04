Чорне та золоте: Ірина Шейк постала у двох образах на премії в галузі моди

Чорне та золоте: Ірина Шейк постала у двох образах на премії в галузі моди

Ірина Шейк стала ведучою премії в галузі моди Fashion Trust Arabia Prize 2021, яка відбулася у Національному музеї Катару 3 листопада, у Досі.

На модному заході Шейк з'явилася у двох образах – в одному на сцені, а в іншому – перед камерами фотографів. На доріжці модель сяяла в чорній сукні Burberry довжини міді з асиметричним драпуванням. Вбрання зірка поєднала зі шкіряними туфлями-човниками на підборах і щільними чорними колготами. У неї був світлий манікюр, на пальцях виблискувало кілька різних каблучок із камінням, а на обличчі був макіяж без макіяжу. Волосся Ірина розпустила.

Ірина Шейк / Getty Images

Другий образ був яскравішим, Шейк одягла золоту сукню з паєтками та закритим верхом, до якої знову підібрала чорні щільні колготи та золоті туфлі. Захід тривав в арабській країні, мабуть тому Ірина Шейк та інші гості обрали дуже закриті образи.

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також:

Аж груди стиснуло: Ірина Шейк одягла на вечірку дуже тісний боді

Ірина Шейк: одна із найсексуальніших топ-моделей світу

Ірина Шейк показала фігуру топлес

Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання