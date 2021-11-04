Чорне та золоте: Ірина Шейк постала у двох образах на премії в галузі моди

Ірина Шейк стала ведучою премії в галузі моди Fashion Trust Arabia Prize 2021, яка відбулася у Національному музеї Катару 3 листопада, у Досі.
На модному заході Шейк з'явилася у двох образах – в одному на сцені, а в іншому – перед камерами фотографів. На доріжці модель сяяла в чорній сукні Burberry довжини міді з асиметричним драпуванням. Вбрання зірка поєднала зі шкіряними туфлями-човниками на підборах і щільними чорними колготами. У неї був світлий манікюр, на пальцях виблискувало кілька різних каблучок із камінням, а на обличчі був макіяж без макіяжу. Волосся Ірина розпустила.
Другий образ був яскравішим, Шейк одягла золоту сукню з паєтками та закритим верхом, до якої знову підібрала чорні щільні колготи та золоті туфлі. Захід тривав в арабській країні, мабуть тому Ірина Шейк та інші гості обрали дуже закриті образи.
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