«Чудо-жінка» Галь Гадот позувала у бікіні на відпочинку

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

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41-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, широко відома всім своєю роллю Чудо-жінки, опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку. На них вона позує в чорному бікіні, капелюсі цікавого фасону та сонцезахисних окулярах.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Акторка має розслаблений та щасливий вигляд, насолоджуючись заслуженим відпочинком далеко від знімального майданчика. Місце, де вона проводить відпустку, вона не розкрила.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Зазначимо, що Галь — багатодітна мама. Разом із чоловіком — бізнесменом Яроном Версаном — вони виховують чотирьох доньок. Гадот успішно поєднує акторську кар’єру та сімейне життя. Незважаючи на щільний робочий графік, зірка завжди намагається знаходити час для відпочинку, який допомагає їй відновити сили перед новими кінопроєктами.

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Нагадаємо, що раніше Галь Гадот змінила імідж і стала блондинкою.

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