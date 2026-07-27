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- Шоу-бізнес
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«Чудо-жінка» Галь Гадот позувала у бікіні на відпочинку
Відома акторка показала, як провела вихідні біля басейну.
41-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, широко відома всім своєю роллю Чудо-жінки, опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку. На них вона позує в чорному бікіні, капелюсі цікавого фасону та сонцезахисних окулярах.
Акторка має розслаблений та щасливий вигляд, насолоджуючись заслуженим відпочинком далеко від знімального майданчика. Місце, де вона проводить відпустку, вона не розкрила.
Зазначимо, що Галь — багатодітна мама. Разом із чоловіком — бізнесменом Яроном Версаном — вони виховують чотирьох доньок. Гадот успішно поєднує акторську кар’єру та сімейне життя. Незважаючи на щільний робочий графік, зірка завжди намагається знаходити час для відпочинку, який допомагає їй відновити сили перед новими кінопроєктами.
Нагадаємо, що раніше Галь Гадот змінила імідж і стала блондинкою.