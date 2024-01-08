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Чудова форма: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася кубиками преса

Автор
Юлія Кудринська
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Чудова форма: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася кубиками преса

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель почала багато часу приділяти спорту.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — зараз відпочиває в Таїланді. Компанію їй складають її діти – 6-річний син Джек Оскар та майже 2-річна донька Ізабелла Джеймс.

діти Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
діти Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Як виявилось, у відпустці модель не проводить весь час засмагаючи на пляжі. Встигає вона і займатиметься спортом. Так, знімки зі свого тренування вона показала у Instagram. Для занять спортом Розі вибрала білий комплект від alo, що складався з топа-бюстгальтера та мінішортів. Судячи з кубиків преса, вона стала багато часу приділяти спорту та харчування, а результат не забарився.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Цікаво, що кольє та браслет від Tiffany & Co. вона не стала знімати.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше своєю фізичною формою захопила Кім Кардашян. Вона продемонструвала рельєфну спину та плечі.

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Дата публікації
Перегляди
463
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