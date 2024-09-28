Чудова пара: подружжя Деніел Крейг та Рейчел Вайс прийшли на модне шоу тримавшись за руки

Подружжя у шлюбі 14 років і має спільну дочку, але на показ вони її не взяли.

Британський актор і продюсер Деніел Крейг, найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда, разом зі своєю дружиною Рейчел Вайс відвідав показ жіночого одягу Loewe. У межах Тижня моди у Парижі бренд презентував публіці колекцію весна-літо 2025.

Пару помітили фотографи, коли вони тримавшись за руки, вийшли з автомобіля і прямували на показ. Обидва були одягнені дуже яскраво та незвично. Крейг, який зазвичай одягнений на заходах дуже елегантно, цього разу віддав перевагу молодіжному вбранню і поєднував широкі штани болотного відтінку, яскравий і досить веселий светр із чорною шкіряною курткою. Шию актор прикрасив хусткою, а також доповнив лук черевиками та окулярами з жовтими лінзами.

Рейчел була не менш чарівною. Акторка одягла туфлі на підборах, широкі джинси та яскравий рожево-жовтий светр. На очах її були окуляри, а в руці невелика сумка.

Деніел Крейг та Рейчел Вайс / Фото: Getty Images

Також цей показ відвідала відома американська модель Емілі Ратаковскі. На модне шоу вона прийшла зі своїм сином на руках, чим привернула увагу.

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

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