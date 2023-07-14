Чудові новини: екс"ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс вдруге стала мамою і показала фото малюка

Про поповнення в сім'ї повідомив чоловік 30-річна моделі.

Карлі Клосс вдруге стала мамою – у неї народився хлопчик.

Чудовою новиною поділився в Instagram чоловік моделі Джошуа Кушнер. Він опублікував миле фото новонародженого сина, який з'явився на світ 11 липня. Маля зазнімковане у блакитній шапочці і білій пелюшці.

Дитина Карлі Клосс і Джошуа Кушнера/Instagram Джошуа Кушнера

"Ласкаво просимо 11.07.2023", – лаконічно підписав світлину Кушнер.

Імені малюка батьки поки що тримають у таємниці.

Нагадаємо, Карлі Клосс розсекретила свою другу вагітність на галаконцерті Met Gala у Нью-Йорку. Вона з'явилася там в елегантній чорній сукні максі від Loewe, яка чудово підкреслила її вже достатньо великий вагітний живіт.

Їхній перший син народився у березні 2021 року.

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